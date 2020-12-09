نتائج مباريات الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

المواطن - مروة نبيل

أُقيمت 8 مباريات، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، أبرزها فوز يوفنتوس على برشلونة في “كامب نو”، وتأجيل مواجهة باريس سان جيرمان وباشاك شهير التركي بسبب الإساءة العنصرية.

دوري أبطال أوروبا:

واستضاف الفريق الأول لكرة القدم بنادي زينيت نظيره بوروسيا دورتموند، وتمكن الفريق الألماني من تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف، سجلهما؛ لوكاش بيشتشيك وأكسيل فيتسل في الدقيقتين 68 و79، فيما أحرز سبسيتان دروسيسي هدف فريق الوحيد عند الدقيقة 16.

وخيم التعادل الإيجابي بنتيجة 2/ 2 على نتيجة مباراة لاتسيو ضد كلوب بروج، وسجل ثنائية الفريق الإيطالي خواكين كوريرا وتشيرو إيموبيلي عند الدقيقتين 12 و27، فيما أحرز هدفي الضيوف رود فورمر وهانز فانكين في الدقيقتين 15 و76.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية في تحقيق الفوز على مضيفه رين الفرنسي بنتيجة 3/ 1، سجلها جولز كوند وثنائية للاعب يوسف النصيري، وأحرز جيورجينهو روتر هدف فريقه الوحيد.

وفاز دينامو كيف على فيرينكفاروسي بهدف دون رد سجله دنيس بوبوف، وخيم التعادل الإيجابي بنتيجة 1/ 1 على نتيجة مباراة تشيلسي ضد كراسنودار، وأحرز هدف البلوز جورجينيو، فيما سجل ريمي كابيلا هدف الضيوف.

وحقق لايبزيج الفوز على مانشستر يونايتد بنتيجة 3/ 2، وسجل ثلاثيته خوسي تاسيندي، أمادو هايدارا وجاستين كلوفيرت، وأحرز ثنائية الفريق الإنجليزي برونو فرنانديز وهاري ماجواير، ليودع البطولة رسميًّا ويُشارك في الدوري الأوروبي.

برشلونة ضد يوفنتوس:

ولعب برشلونة ضد يوفنتوس على ملعب “كامب نو”، وانتهت المباراة بتحقيق اليوفي لفوز كبير بثلاثية دون رد وسط تألق لافت من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي نجح في تسجيل ثنائية وشكل خطورة على مرمى البارشا.

واقتنص الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس صدارة المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة، فيما تجمد رصيد برشلونة عند نفس عدد النقاط، وتراجع إلى المركز الثاني.

باريس سان جيرمان ضد باشاك شهير:

وتوقف مباراة باريس سان جيرمان ضد باشاك شهير التي أُقيمت على ملعب “حديقة الأمراء”، عند الدقيقة 16 حينما كانت تُشير النتيجة إلى التعادل السلبي بين الفريقين، بسبب توجيه الحكم الرابع الروماني إساءة عنصرية للمدرب المساعد بالفريق التركي.

ورفض الفريق التركي استكمال مباراة باريس سان جيرمان ضد باشاك شهير بسبب هذه الأزمة، وطالب باستبعاد الحكم الرابع من اللقاء بشكل نهائي، وليس التبديل مع حكم الفيديو؛ والذهاب إلى غرفة الـVAR، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، تأجيل المباراة إلى الأربعاء، وذلك باستئنافها من حيث انتهت بعد مرور 16 دقيقة، بعد انسحاب الفريق التركي بسبب هذه الأزمة.

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