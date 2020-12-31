نجم ليفربول السابق: كومان سيكون بديل صلاح المناسب

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

يعتقد ديتمار هامان، نجم ليفربول الإنجليزي السابق، أن كينجسلي كومان قد يكون بديل الدولي المصري، محمد صلاح، إذا قرر الرحيل عن النادي العام المقبل.

ورفض صلاح استبعاد انتقاله في المستقبل إلى برشلونة أو ريال مدريد خلال مقابلة مع صحيفة آس الإسبانية في وقت سابق من هذا الشهر.

كومان اللاعب المناسب

وقال هامان، الذي لعب مع الريدز بين عامي 1999 و 2006، إن يورجن كلوب سيكون قد وضع بالفعل قائمة بالأهداف المحتملة واقترح كومان كخيار محتمل.

وأضاف: “بالنسبة لي، أفضل جناح في الوقت الحالي هو كينجسلي كومان، كان يعاني من مشاكل عندما جاء إلى ميونيخ، لكنه استعاد لياقته وسجل هدف الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا. إنه سريع، ذكي للغاية، صنع قرارًا رائعًا، وقد تحسنت اللمسات الأخيرة لديه كثيرًا، كومان هو اللاعب المناسب لليفربول”.

كومان لديه خمسة أهداف وتسعة تمريرات حاسمة في جميع المسابقات لبايرن ميونيخ هذا الموسم، بينما يمتلك صلاح 16 هدفًا وأربع تمريرات حاسمة.

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