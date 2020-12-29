نسبة الحديد الطبيعية في الدم

الحديد هو أحد أهم العناصر في جسم الإنسان، لأن الحديد وثيق الصلة بحياة الإنسان، لذلك يجب معرفة نسبة الحديد الطبيعية في الدم.

معلومات عامة عن الحديد

الحديد هو أحد المعادن الأساسية لجسم الإنسان وله العديد من الوظائف الهامة، حيث يحتاج جسم الإنسان إلى كمية صغيرة لإنتاج خلايا الدم الحمراء.

حيث يحدد اختبار مستوى الحديد محتوى الحديد في الجسم عن طريق قياس محتوى العديد من المواد في الدم، وعادة ما يتم طلب هذه الاختبارات معًا ويتم تفسير النتائج معًا لتشخيص مستوى الحديد البشري.

المستوى الطبيعي للحديد في الدم هو 60 إلى 170 ميكروجرام لكل ديسيلتر من الدم.

تخزين الحديد: نسبة تخزين الحديد العادية للنساء 20-200 نانوجرام لكل مليلتر و20-500 نانوجرام لكل مليلتر للرجال (مايو كلينك).

قد تكون نسبه الحديد الطبيعية في الدم بمستويات متباينة عن بعضها.

أسباب ارتفاع مستويات الحديد في الجسم

نسبة الحديد أقل من الطبيعي: قد يكون لدى بعض الأشخاص مستويات حديد أقل من الطبيعي، وهناك أسباب عديدة لهذه الحالة.

المعاناة من نزيف معوي طويل. نزيف حاد في الدورة الشهرية. تعاني من مرض معوي يسبب سوء امتصاص الحديد. نقص الحديد في الطعام وعدم أخذ الأطعمة التي تحتوي على الحديد.

نسبة الحديد أعلى من الطبيعي: في بعض الحالات قد يتسبب في ارتفاع مستوى الحديد في الدم عن المعدل الطبيعي، وذلك مثل هذه الحالات:

فقر الدم الانحلالي، وهو عبارة عن مرض يتسبب في موت خلايا الدم الحمراء في الجسم. قد يحدث تسمم في الجسم بالحديد أو الرصاص. زيادة تناول الحديد، مما يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم. تكرار عمليات نقل الدم. تليف الكبد.

الاعراض التي تحدث نتيجة فقد الحديد في الجسم

يعد نقص الحديد مشكلة صحية شائعة، ويزداد خطر الإصابة بنقص الحديد لدى مجموعة معينة من الناس مثل: النساء في فترة الحيض، والنساء الحوامل والمرضعات، والأطفال، والرضع، والمراهقات، والفتيات الرياضات، عند حدوث علامات في مستويات غير كافية من الحديد ولا يتم تعويضها.

يتم استخلاص الحديد من الحديد في الجسم، مما يؤدي إلى نقص الاحتياطيات، مما قد يؤدي إلى فقر الدم الناتج عن نقص الحديد أو فقر الدم، ومن الممكن أن تختلف أعراض نقص الحديد من شخص لآخر حسب شدة النقص والصحة العامة للشخص المصاب، إذا كان هناك نقص خفيف أو متوسط ​​في الحديد فقد لا يشعر الشخص بأي أعراض واضحة.

الاسباب الاكثر انتشارا في الجسم نتيجة نقص الحديد

الشعور في معظم الوقت بالإرهاق والتعب عكس المعدل الطبيعي لذلك الشعور بالتعب هو أحد أكثر أعراض نقص الحديد انتشارا نظرًا لوجوده في تكوين بروتين الهيموجلوبين، فإنه ضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين إلى جميع خلايا جسم الإنسان، ويرتبط نقصه بانخفاض مستوى نقل جزيئات الأكسجين في العضلات والأنسجة.

ويؤثر ذلك على مستوى الطاقة في الجسم، ويشعر المريض أيضًا بالضعف وعدم القدرة على التركيز، وتجدر الإشارة إلى أنه في كثير من الحالات قد يكون الشعور بالتعب والتعب من الأعراض، فإذا لم يكن بالإمكان التخلص من التعب حتى بعد فترة راحة قصيرة، يجب فحص مستوى الحديد في الدم.

الشعور بالصداع والدوخة: في كثير من الحالات يمكن أن يحدث الصداع، ولكن الصداع المتكرر والمستمر قد يعكس نقص مستويات الحديد في الجسم، ويرجع ذلك إلى عدم وصول الأكسجين الكافي إلى الدماغ، مما يؤدي إلى زيادة ضخ الدم من القلب إلى الأوعية الدموية، مما يضغط على الجسم وتسبب الصداع والدوخة.

عندما يحدث شاحبه وجفاء للبشرة يجعل الهيموجلوبين كرات الدم الحمراء تظهر باللون الأحمر، لذلك فعند نقص الحديد يصبح الجلد شاحبًا ويفقد لونه الوردي الصحي، وقد ينتشر هذا الشحوب في جميع أنحاء الجسم أو يتركز في مناطق معينة مثل الوجه أو اللثة، ويمكن اختبار نقص الحديد في الظفر والجفن عن طريق شد الجفن السفلي للأسفل وتكون الطبقة الداخلية حمراء، فإذا كان لونها وردي فاتح أو أصفر فقد يشير ذلك إلى نقص.

وتجدر الإشارة إلى أن الأطباء عادة ما يبحثون عن هذه العلامات أولاً لمعرفة ما إذا يوجد نقص في الحديد، لكن النتائج الدقيقة تتطلب فحصًا معمليًا.

وأيضا قد يسبب نقص نسبة الحديد الطبيعية في الدم إلى تساقط الشعر، حيث هناك أسباب عديدة لتساقط الشعر، منها فقر الدم أو نقص الحديد، التغيرات الهرمونية، الإجهاد، العوامل الوراثية، الإصابة بأمراض معينة، تناول بعض الأدوية، الحمل والرضاعة، إلخ، لكن لا داعي للارتباك حيال هذا فأنت تعتقد أن معدل التساقط الطبيعي ينتمي إلى فئة تساقط الشعر، لأن الشعر يتساقط بشكل طبيعي من 50 إلى 100 خصلة في اليوم.

ولتجنب نقص نسبة الحديد الطبيعية في الدم يجب أخذ نظام غذائي يوجد فيه بعض المواد التي تحتوي على الحديد وأخذ بعض المكملات الغذائية لتعويض نقص الحديد في الجسم.

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