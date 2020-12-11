نصائح لتفادي نفاد بطارية الجوال بسرعة

المواطن - متابعة

يواجه البعض صعوبات كثيرة في الاحتفاظ بشحن بطارية الجوال لفترة طويلة خاصة أثناء التواجد خارج المنزل أو التواجد بعيدًا عن مصدر الطاقة.

وفي الوقت الذي بدأت فيه شركات البطاريات في إنتاج بطاريات جديدة تحتفظ بالشحن لساعات أطول أو ابتكار تقنيات للشحن اللاسلكي لا يزال هناك متسع من الوقت للحفاظ على شحن البطارية عبر العديد من النصائح بالنظر إلى إعدادات الهاتف.

وبحسب الخبير التقني ومدير معهد تكنولوجيا المعلومات في جامعة Synergy الروسية، ستانيسلاف كوساريوف هناك العديد من الإعدادات والتطبيقات التي تعمل في خلفية واجهات التشغيل بالهواتف وتتسبب باستنزاف البطارية دون أن ينتبه المستخدم لهذا الأمر، وضبط هذه الإعدادات بالشكل الصحيح يساهم في الحفاظ على شحن بطارية الهاتف وإطالة عمرها، بل ويساهم في تسريع عمل الهاتف أيضًا”.

وأضاف “من أكثر الأمور التي تؤثر على سرعة نفاد شحن البطارية في الهاتف هي إعدادات تحديد الموقع الجغرافي وإعدادات البلوتوث وإعدادات ميزة الدفع الإلكتروني عبر ميزة NFC، يفضل أن نوقف تفعيل هذه الميزات في الهاتف بشكل دائم، ونفعلها عند الحاجة لاستعمالها فقط.

وكذلك يجب الانتباه لإعدادات شبكات الـ wifi في الهاتف، فعند تفعيل هذه الإعدادات يقوم الجهاز بالبحث بشكل مستمر عن إشارات هذه الشبكات ليتصل بها ما يستنزف شحن البطارية بسرعة “.

وأوصى الخبير أصحاب الهواتف الذكية بالانتباه إلى إعدادات شاشات هواتفهم أيضًا، فمعدل السطوع العالي للشاشة في تلك الأجهزة يسرع من نفاد الشحن فيها، كما نوه بضرورة توقيف عمل التطبيقات التي تعمل خلفية شاشة التشغيل في الهواتف في حال لم يكن المستخدم بحاجة لها، فعمل هذه التطبيقات قد يؤثر على سرعة أداء الهاتف ومعدل الشحن فيه.

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