نصائح يجب الالتزام بها بعد التبرع بالدم 

المواطن - الرياض

قدم مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض، عدة نصائح للمُتبرعين بعد الانتهاء من عملية التبرع بالدم.

وتضمنت النصائح، الاسترخاء والراحة مدة 10 إلى 15 دقيقة، وتجنب الرياضة المرهقة كالجري وحمل الأثقال، وكذلك تجنب التدخين بعد التبرع، وعدم استخدام الذراع التي تم سحب الـدم منها في حمل الأشياء الثقيلة لمدة 12 ساعة.

وشملت النصائح تناول بعض المرطبات بعد التبرع والإكثار من شرب السوائل، وعدم إزالة اللاصق الطبي بعد التبرع مدة ساعة إلى 3 ساعات.

ودعا المستشفى إلى عدم القلق في حال ظهور كدمة زرقاء تحت مكان الإبرة، إلى جانب عدم السفر بالطائرة أو تسلق الأماكن المرتفعة لمدة تتراوح بين 6 إلى 8 ساعات.

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