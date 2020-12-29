نظام نور يبدأ تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 29 أغسطس

المواطن - الرياض

اعتمدت وزارة التعليم تنظيم تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1443هـ، والذي يبدأ يوم الأحد 1443/1/21هـ الموافق 2021/8/29 م، في نظام نور وفق خطة زمنية محددة.

ووجه معالي نائب وزير التعليم د.عبدالرحمن العاصمي إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة باعتماد العمل بما ورد في دليل القبول والتسجيل، وإبلاغه لكافة مدارس التعليم العام الابتدائية الحكومية والأهلية (تحفيظ القرآن الكريم ومعاهد وبرامج التربية الخاصة)، والمدارس العالمية والأجنبية، والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية.

وحددت وزارة التعليم تنظيم تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي وفق الآتي:

1- طلاب أكملوا ست سنوات في موعد بدء العام الدراسي 1443هـ أو أقل من ذلك بتسعين يومًا فقط من كان تاريخ ميلاده في 437/4/23هـ الموافق 2016/2/2م أو قبل ذلكـ ​

2) طلاب تقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانين يومًا (180) كحد أعلى من كان تاريخ ميلاده خلال الفترة من 1437/4/24 هـ الموافقـ 2016/2/3 م إلى 1437/7/25 الموافق 2016/5/2 م

وتضمن التعميم؛ التوجيه بتطبيق الضوابط الواردة في دليل القبول والتسجيل (على السعوديين وغير السعوديين)، وعلى إدارات التعليم التأكّد من أن جميع الروضات الحكومية والأهلية والعالمية والأجنبية تمت إضافتها في نظام نور ، وتتولى إدارة كل مدرسة مراجعة وفحص بيانات وملفات الطلاب المستجدين أولًا بأول واستبعاد من لا تنطبق عليهم معايير وقواعد التسجيل، وعلى إدارة / قسم (الاختبارات والقبول، تعليم الكبار، التربية الخاصة، مكتب المدارس العالمية والأجنبية) متابعة ذلك وفقًا لما ورد بدليل القبول والتسجيل.

كما تضمنت روابط التسجيل حسب نوع المستخدمين والصلاحيات:

– رابط التسجيل لولي الأمر ( هنا ​ ) ، يتم من خلاله تسجيل الطلاب السعوديين الذين لديهم سجل مدني، وتسجيل الطلاب غير السعوديين الذين يحملون إقامة نظامية، وتسجيل الطلاب من أم سعودية وأب غير سعودي، ويشمل التسجيل عبر هذا الرابط الطلاب الذين أكملوا ست سنوات، ومن تقل أعمارهم عن ست سنوات بتسعين يومًا، ومن تقل أعمارهم عن ست سنوات بـ(180 يومًا) ممن تنطبق عليهم ضوابط القبول الواردة في الدليل.

– رابط التسجيل الموجود في مستخدم قائد المدرسة ويتم من خلاله، تسجيل الطلاب السعوديين وغير السعوديين بالإنابة عن ولي الأمر الذي ليس لديه القدرة على التسجيل، وتسجيل الحالات التي لا يمكن تسجيلها إلا عن طريق قائد المدرسة الواردة في الدليل.

– رابط لإضافة ملف طالب جديد في مستخدم قائد المدرسة، ويتم من خلاله تسجيل الحالات الواردة في الدليل.

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