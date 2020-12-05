نقل عمر البشير إلى المستشفى إثر تدهور صحته

المواطن - متابعة

ذكرت وسائل إعلام أن الرئيس السوداني السابق عمر البشير نقل فجر اليوم السبت إلى مستشفى علياء العسكري في أم درمان لإجراء فحوص طبية بعد تدهور حالته الصحية.

وقالت مصادر مطلعة إن صحة البشير المحتجز في سجن “كوبر” بالعاصمة السودانية الخرطوم، منذ الإطاحة به في أبريل 2019، تدهورت بعد وفاة شقيقه اللواء عبدالله حسن أحمد البشير، الأسبوع الماضي، نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر أن يخضع البشير للفحص الخاص بالكشف عن فيروس كورونا، على الرغم من عدم ظهور أي أعراض للإصابة بالفيروس عليه.

وذكرت صحيفة “السوداني” أن السلطات المختصة سمحت مساء أمس للبشير بأداء واجب العزاء في شقيقه الراحل، وأنه ذهب وسط إجراءات أمنية مشددة للقاء أسرة الراحل وبعض أفراد من أسرته الكبيرة، وسمح له بقضاء ساعتين معهم.

وكان آخر ظهور لعمر البشير في 17 نوفمبر الماضي، حين حضر جلسة لمحاكمته مع متهمين آخرين في تدبير انقلاب 1989.

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