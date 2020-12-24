نهاية قمة ميلان ضد لاتسيو بثلاثية مثيرة للروسونيري

المواطن - محمد سمعه

انتهت قمة ميلان ضد لاتسيو بالجولة الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي بفوز الروسونيري بثلاثية مقابل هدفين، في مباراة كان عنوانها الإثارة والندية حتى الدقيقة التسعين.

الشوط الأول من مباراة ميلان ضد لاتسيو:

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من قبل لاعبي نادي ميلان الذين نجحوا في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب الكرواتي أنتي ريبيتش بالدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول بطريقة جميلة.

وواصل الميلان ضغطه بقوة حتى تمكن اللاعب التركي هاكان تشالهانوجلو من إحراز الهدف الثاني للروسونيري بالدقيقة السابعة عشرة من عمر الشوط الأول بواسطة ركلة جزاء.

وعاد فريق لاتسيو بعد ذلك ليُقلص الفارق عبر لاعبه الإسباني لويس ألبرتو بالدقيقة الثامنة والعشرين من ضربة رأسية.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بتقدم ميلان على لاتسيو بنتيجة 2/ 1.

الشوط الثاني من مباراة ميلان ضد لاتسيو:

وفي الشوط الثاني، تراجع أداء نادي ميلان؛ مما أعطى الفرصة لفريق لاتسيو لإدراك هدف التعادل الثاني عبر اللاعب تشيرو إيموبيلي بالدقيقة الستين بعد تمريرة بينية متقنة من اللاعب الصربي سيرجي ميلينكوفيتش.

ووسط محاولات لاتسيو لإضافة الهدف الثالث، تمكن ميلان من صعق فريق العاصمة الإيطالية عبر رأسية الفرنسي ثيو هيرنانديز بالدقيقة الـ91، ليفوز ميلان على لاتسيو بثلاثية مقابل هدفين.

وكانت مباراة ميلان ضد لاتسيو أُقيمت على ملعب “السان سيرو” معقل فريق ميلان.

وأصبح رصيد ميلان بعد الفوز 34 نقطة في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد لاتسيو عند 21 نقطة في المركز الثامن.

وقبل ميلان ولاتسيو، كان إنتر ميلان فاز بصعوبة على نادي هيلاس فيرونا بنتيجة هدفين لهدف.

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