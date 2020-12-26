نهاية مباراة النصر وضمك بتعادل مثير بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة النصر وضمك، اليوم السبت، بالجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق.

الشوط الأول من مباراة النصر وضمك:

وأنهى الفريق الكروي الأول بـ النصر، الشوط الأول ضد ضمك بالتفوق بثنائية مقابل هدف في مباراته المقامة على ملعب “مرسول بارك” معقل العالمي في الرياض.

وتمكن اللاعب البرازيلي بيتروس من إحراز الهدف الأول للعالمي بالدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول، وذلك بضربة رأسية متقنة بعد تمريرة عرضية من اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز.

وهبط أداء أصفر العاصمة بعد ذلك، حيث قاتل فريق ضمك لإحراز هدف التعادل. وبعد ذلك تمكن اللاعب سيرجيو فيتور من إحراز هدف التعادل للفريق الضمكاوي، بعد تمركز دفاعي خاطئ من لاعبي النصر بالدقيقة السابعة والثلاثين. وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، تمكن بيتروس من إحراز الهدف الثاني لـ العالمي بالدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عبر تصويبة مخادعة لم يتمكن الحارس خالد شراحيلي حارس ضمك من صدها. خطأ قاتل من المدافع مايكون: ومع بداية الشوط الثاني، ارتكب المدافع البرازيلي مايكون، لاعب النصر، خطأً قاتلًا، خلال أحداث الشوط من مباراة النصر وضمك. وكان مايكون سجل هدفًا بالخطأ في مرماه لمصلحة فريق ضمك بالدقيقة الـ49 مع بداية الشوط الثاني، حيث سدد الكرة برأسه فعجز برادلي جونز حارس النصر عن صدها، وذهب حكم اللقاء ليؤكد صحة الهدف بعد رؤيته عبر تقنية الفيديو ليُوضع مايكون في أزمة حقيقية تؤكد على تراجع مستواه مؤخرًا مع النادي العاصمي. وبعد نهاية مباراة النصر وضمك، أصبح رصيد النصر 8 نقاط في المركز الرابع عشر في جدول الترتيب، بينما أصبح رصيد نادي ضمك 8 نقاط بالمركز “قبل الأخير”.

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