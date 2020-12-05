نهاية مباراة مان سيتي ضد فولهام بثنائية للسيتزنس

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة مان سيتي ضد فولهام اليوم السبت بفوز مانشستر سيتي بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2020/ 2021.

الشوط الأول من مباراة مان سيتي ضد فولهام:

وبدأ الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي وفولهام، بضغط هجومي من قبل الفريق السماوي، حيث مرر اللاعب الجزائري رياض محرز كرة ممتازة للاعب الإنجليزي رحيم سترلينج لكن الأخير لم يستغلها.

وعاد سترلينج بالدقيقة الخامسة ليُسجل الهدف الأول لفريق مانشستر سيتي في المباراة، وذلك بعد تمريرة متقنة من اللاعب البلجيكي كيفن دي بروين.

وتواصل ضغط مانشستر سيتي، حيث سدد اللاعب دي بروين كرة خطيرة على شباك فولهام بالدقيقة الثالثة عشرة من عمر الشوط الأول.

ونجح السيتي في إحراز الهدف الثاني في مباراة مان سيتي ضد فولهام، عبر النجم البلجيكي دي بروين من ركلة جزاء بالدقيقة الـ26، وذلك بعد عرقلة اللاعب رحيم سترلينج.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم مانشستر سيتي بثنائية دون رد.

أحداث الشوط الثاني:

ومع بداية الشوط الثاني، أهدر فريق مانشستر سيتي الفرصة في إضافة الهدف الثالث بالدقيقة الخمسين من عمر المباراة، بعدما سدد دي بروين كرة في العارضة.

وعاد محرز للتألق من جديد، حيث مرر كرة ممتازة للاعب دي بروين حيث سددها الأخير بقوة على الحارس الفرنسي أريولا حارس فولهام، لكن الأخير تعامل معها بشكل جيد.

وحاول فولهام بالدقيقة السادسة والسبعين، إحراز الهدف الأول في شباك مانشستر سيتي لكن الحارس البرازيلي إيدرسون تعامل معها بشكل جيد.

وبعد الدقيقة الـ80، لم تتغير نتيجة المباراة لتنتهي مباراة مان سيتي ضد فولهام، بفوز فريق مانشستر سيتي بثنائية حيث رفع رصيده إلى 18 نقطة بالمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد فولهام عند سبع نقاط بالمركز السابع عشر.

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