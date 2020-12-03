نهاية مباراة يوفنتوس ضد دينامو كييف بثلاثية نظيفة للسيدة العجوز

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة يوفنتوس ضد دينامو كييف الأوكراني بفوز اليوفي الإيطالي بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة بمرحلة دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2020/ 2021.

الشوط الأول من مباراة يوفنتوس ضد دينامو كييف:

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من قبل لاعبي يوفنتوس حيث أسفر عن الهدف الأول لليوفي عبر اللاعب الإيطالي فريدريكو كيزا بالدقيقة الحادية والعشرين من عمر الشوط الأول.

وواصل اليوفي محاولاته لإحراز الهدف الثاني في الشوط الأول، ولكن دون فائدة، لينتهي الشوط الأول بتقدم يوفنتوس على دينامو كييف بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني من مباراة يوفنتوس ضد دينامو كييف، واصل اليوفي ضغطه الهجومين، حيث سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثاني للبيانكونيري بالدقيقة الثامنة والخمسين من عمر اللقاء.

وتراجع فريق دينامو كييف، لتأدية الواجب الدفاعي، مما مكن يوفنتوس من إحراز الهدف الثالث عبر النجم الإسباني ألفارو موراتا بالدقيقة الـ67.

ولم يتم إحراز أي أهداف أخرى، ليفوز يوفنتوس بثلاثية نظيفة.

اليوفي يعبر إلى دور الـ16 مع برشلونة:

وبعد نهاية مباراة يوفنتوس ضد دينامو كييف، أصبح رصيد اليوفي 12 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة السابعة أوروبيًا، أما رصيد دينامو كييف فتجمد عند نقطة واحدة بالمركز الثالث.

وبسبب هذا الفوز فإن يوفنتوس تأهل مع برشلونة إلى دور ثمن النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقبل مباراة اليوفي ضد دينامو كييف، كان كراسنودار الروسي فاز على رين الفرنسي بهدف دون رد، بينما فاز لايبزيج الألماني على نادي اسطنبول باشاك شهير التركي برباعية مقابل ثلاثة أهداف، أما مانشستر يونايتد الإنجليزي فخسر أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية لهدف.

وفاز تشيلسي الإنجليزي على إشبيلية الإسباني برباعية نظيفة، أما لاتسيو الإيطالي فتعادل مع بوروسيا دورتموند الألماني بهدف لكل فريق، أما كلوب بروج البلجيكي ففاز على زينيت سان بطرسبرج الروسي بثلاثية دون رد، أما برشلونة الإسباني فانتصر على نادي فرينكفاروزي المجري بثلاثية بيضاء.

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