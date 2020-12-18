هاتف أيفون ينجو بعد سقوطه من طائرة على ارتفاع 600 متر !

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

فوجئ عالم البيئة، إرنستو غاليوتو، بسقوط هاتفه آيفون إس 6 iPhone 6s من طائرة على ارتفاع 2000 قدم (610 م) بينما كان يحاول التقاط مقطع فيديو من النافذة أثناء تصويره مقطع ضمن فيلمه الوثائقي من فوق ساحل ريو دي جانيرو المذهل في البرازيل.

وسجلت كاميرا مثبتة داخل الطائرة اللحظة التي حمل فيها غاليوتو هاتفه الآيفون ليسقط منه من فوق هذا الارتفاع المذهل، لكن الأكثر دهشة أن هاتفه قد نجا ولم يُصب إلا بعدد قليل من الخدوش.

استطاع غاليوتو تحديد موقع هاتفه من خلال استخدام تطبيق Find My iPhone، وعندما وجده فوجئ بأنه كان لا يزال سليمًا بشكل ملحوظ، وكان قد تم تزويده بغلاف السيليكون العادي وواقي شاشة.

وقال غاليوتو: كنت محظوظًا بأنه لم يسقط في الماء من فوق هذا الارتفاع، أعتقد أنه لولا هذه الكاميرا المثبتة في الهليكوبتر لم يكن ليصدقني أحد.

ويُذكر أن شركة آبل العملاقة أطلقت هاتفها الآيفون iPhone 6s في سبتمبر 2015، وغزت به الأسواق العالمية وحققت به مبيعات ضخمة وهو يدعم شبكة الجيل الرابع ويزن 143 جم.

شارك الخبر