هاشم سرور: النصر يحتاج إلى الانضباط

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور أن الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي يحتاج إلى الانضباط لتصحيح أوضاعه خلال الفترة المقبلة.

النصر يحتاج إلى الانضباط

وقال سرور عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الانضباط الفني صحيح مسؤولية المدرب اللي حاصل بالنصر المنظومة كلها تريد ضبط وهذا مسؤولية الإدارة وحسين عبدالغني”.

وتابع نجم العالمي السابق: “لا بد من إعادة تأهيل الفريق معنويًا وبدنيًا حتى يكون جاهز للمباريات ولتحسن ترتيبه في الدوري.. النصر كبير والتعاقدات في الشتوية ستكون مهمه لعودة النصر لمكانة الحقيقي”.

وعن إقالة المدرب البرتغالي من تدريب العالمي، علق هاشم سرور قائلًا: “فيتوريا بقي أم غادر الانضباط مهم لكل الفريق، ولو تم تغيير فيتوريا ولم يكون هناك انضباط سيكون الوضع كما هو وربما أسوأ؟”.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم من تراجع النتائج، حيث فاز مرة واحدة وتلقى 5 هزائم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليحتل المركز قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط فقط.

أزمة شارة القيادة

وشهدت مباراة النصر ضد أبها بالأمس في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أزمة بسبب شارة القيادة، حيث ارتداها المغربي عبدالرزاق حمدالله في الشوط الأول، قبل أن يمنحها للمدافع البرازيلي مايكون بشكل مفاجئ.

ورفض مايكون الكشف عن سبب حصوله على شارة القيادة خلال أحداث المباراة التي انتهت بهزيمة فريقه بنتيجة 2/1، مؤكدًا أنه في حالة فوز الفريق لم يكن يسأله أحد عن سر ارتدائه الشارة، ويمكن الاطلاع الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المتوقع أن تصدر إدارة العالمي عقوبة على عبدالرزاق حمدالله بسبب هذه الواقعة سواء بحرمانه من ارتداء شارة القيادة بشكل نهائي أو توقيع غرامة مالية كبيرة عليه، خاصة أن هذه الأزمة أثارت غضب الجماهير.

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