هاشم سرور ينصح إدارة النصر

المواطن - مروة نبيل

وجه نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور نصيحة إلى مجلس إدارة العالمي برئاسة صفوان السويكت بشأن استقدام الحكام الأجانب.

سرور ينصح إدارة النصر

وقال سرور عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أنصح إدارة الحكيم الغالي الدكتور صفوان السويكت بعدم طلب حكم أجنبي للفترة القادمة لأنهم شبه واحد في الغلطات التحكيمية”.

وتابع نجم العالمي السابق تغريدته قائلًا: “وإذا أراد السويكت طلب الحكم الأجنبي أتمنى أن يكون بعد الشتوية وبعد جلب هجوم قاصف يحرج الفار والحكم.. أتمنى التوفيق دائماً وأبداً للنصر العالمي”.

العالمي يُعاني

وكان المدير الفني لنادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا قد انتقد الحكام خلال مباريات الفريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما صرح صفوان السويكت، أن العالمي يُعاني من ظلم تحكيمي.

ويُعاني العالمي هذا الموسم، حيث يحتل المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط فقط، من الفوز في مباراة والتعادل في أخرى، والخسارة في 5 لقاءات.

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