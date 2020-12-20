هتان باهبري يُحدد وجهته المقبلة بعد مغادرة الهلال

المواطن - محمد سمعه

يُعاني اللاعب هتان باهبري من عدم المشاركة بصورة منتظمة مع نادي الهلال، حيث تردد في الفترة الأخيرة عن وجود بعض العروض للاعب من أجل مغادرة أزرق العاصمة.

وكان باهبري انضم إلى الهلال في فبراير 2019 قادمًا من نادي الشباب لمدة 3 سنوات.

شرط الهلال للموافقة على رحيل هتان باهبري وسيوافق الهلال على رحيل باهبري بشرط واحد وهو الحصول على مقابل مادي مُجزٍ أو إجراء صفقة تبادلية مع أي نادٍ يرغب بضمه، وهو ما أكده الناقد الرياضي والإعلامي حمود القحطاني عبر حسابه في “تويتر”.

وإذا لم يتحقق شرط الهلال، فاللاعب باهبري مستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكدت تقارير صحافية مؤخرًا، أن باهبري تلقى أكثر من عرض للرحيل، بعدما وضعته إدارة الهلال على قائمة المغادرين سواء عن طريق بيع عقده أو الإعارة، ولكنه يرفض ويطلب توقيع مخالصة مالية. 5 أندية تُراقب نجم الهلال وأشارت التقارير إلى أن النجم الهلالي يملك 5 عروض من أندية الأهلي، الاتحاد، الشباب، الوحدة والاتفاق، واجتمع مع وكيل أعماله من أجل مناقشة هذه العروض والتوصل إلى آلية لإنهاء ارتباطه مع الهلال.

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