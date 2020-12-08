هجوم الفتح يتألق في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح بشكل مميز على الصعيد الهجومي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، رغم خسارته في الجولتين الماضيتين.

الفتح يتألق هجوميًا

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح هو الأقوى هجوميًا بعد مرور 7 جولات على انطلاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث نجح في تسجيل 14 هدفًا، ويُعتبر الجزائري سفيان بن دبكة هو هدافه برصيد 5 أهداف.

وكان يسير النموذجي بشكل مميز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل أن يتلقى خسارتين متتاليتين ضد الهلال بثلاثية دون رد، وأمام أبها بنتيجة 3/1، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأقوى هجوميًا في دوري محمد بن سلمان

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة الأقوى هجوميًا، حيث يحتل الشباب المركز الثاني برصيد 13 هدفًا، بالتساوي مع الأهلي.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من تسجيل 12 هدفًا حتى الآن، ليحتل المركز الرابع في قائمة الأقوى هجوميًا، فيما يقع الرائد في المركز الخامس برصيد 11 هدفًا، بالتساوي مع الباطن.

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