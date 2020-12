هذه المادة الشائعة في مكونات الصابون قد تؤذي الكبد 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

إذا كنت تحرص على شراء الصابون المضاد للبكتيريا على أساس أنه أأمن لك ولأفراد أسرتك، أو أنها تقلل من خطر إصابتك بالمرض أو الجراثيم، فإنك قد ترغب في التفكير مجددًا.

وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، فإن هناك القليل جدًا من الأدلة التي تثبت أن الصابون المضاد للبكتيريا والجراثيم أفضل من الصابون العادي، بل العكس، وجدت دراسة جديدة أجرتها كلية الطب بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو، أن التريكلوسان، وهو مركب مضاد للميكروبات موجود في العديد من أنواع الصابون والأدوات المنزلية الأخرى، أدى إلى تفاقم مرض الكبد الدهني في الفئران.

ما هو مرض الكبد الدهني؟

هو مرض صامت، ليست له أعراض، ويستغرق تفاقم الوضع سنوات عدة، وتشمل أعراضه التعب، والضعف، وفقدان الشهية، والغثيان، ومشاكل في القدرة على التركيز، وقد يتفاقم مرض الكبد الدهني ليصيب العضو المهم بالتضخم أو التليف.

مادة التريكلوسان في الصابون

ووجد الباحثون في الدراسة التي نُشرت في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences أن التريكلوسان يعطل عملية التمثيل الغذائي وميكروبيوم الأمعاء ويزيل أيضًا الحماية الطبيعية لخلايا الكبد.

وقال الأستاذ في قسم علم الأدوية في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو، روبرت إتش توكي: استخدام التريكلوسان على نطاق واسع بشكل متزايد في المنتجات الاستهلاكية قد يزيد من خطر تسمم الكبد في البشر، بحسب موقع Daily Health Post.

وكانت قد وجدت دراسة أخرى أُجريت عام 2014 على نطاق أصغر أن تعرض الفئران للتريكلوسان عزز تكوين ورم الكبد عن طريق تعطيل البروتين المسؤول عن إزالة المواد الكيميائية الغريبة في الجسم.

وفي الدراسة الحالية، تم تغذية بعض الفئران أيضًا بالتريكلوسان بنسبة مماثلة لتلك الموجودة في الدراسات البشرية، وقد وجدوا أن هذه المادة الكيميائية سرعت من تطور الكبد الدهني وتليفه.

وبالإضافة إلى ذلك، كان لدى الفئران التي تعرضت للتريكلوسان تنوع أقل في ميكروبيوم أمعائها وهي ميكروبات مفيدة تعزز من صحة الجسم بشكل عام.

