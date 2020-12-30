هل تتكون استجابة مناعية لدى المصابين بكورونا؟

المواطن - الرياض

قالت وزارة الصحة: إن تكوّن استجابة مناعية وقائية ضد عودة الإصابة بفيروس كورونا المستجد غير معروفة.

ولفتت الصحة ردًّا على استفسار عبر حسابها “الصحة 937” على موقع تويتر، إلى أنه لا يزال غير معروف ما إذا كان جميع المرضى المصابين يتكوّن لديهم استجابة مناعية وقائية ضد الإصابة بالفيروس مرة أخرى أم لا، كما أن المدة الوقائية التي يعطيها الفيروس في حال وجود مناعة وقائية لا تزال تحت الدراسة.

وكشفت وزارة الصحة عن حالات كورونا في السعودية بعد تسجيل (149) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (159) حالة.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت بدء حملة تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، في الرياض وجدة والدمام، وأضافت أنه يتم العمل للوصول لجميع مناطق المملكة لتحقيق المناعة ضد فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا ابتداءً من يوم الثلاثاء 15/ 12/ 2020 ، وذلك لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك عبر تطبيق “صحتي”.

شارك الخبر