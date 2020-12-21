هل تعود الجماهير في مباريات دوري محمد بن سلمان؟

المواطن - مروة نبيل

انتشرت أنباء خلال الأيام الماضية بشأن احتمالية عودة الجماهير إلى المدرجات في مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين المقبلة.

عودة جماهير كرة القدم للملاعب بأعداد محدودة قريبا… شائعة أم حقيقة؟… وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية يوضح@assiriama#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/E3jHXQ7Y8N — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 21, 2020

عودة الجماهير في دوري محمد بن سلمان:

وتغيب الجماهير عن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين منذ استئناف النشاط الرياضي شهر أغسطس الماضي عقب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وعلق وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، عبدالله عسيري، على هذه الأنباء قائلًا: “بغض النظر عن وجود هذه السلالة الجديدة أو لا.. نحن سنتبع نفس الإجراءات الوقائية”.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية: “الحمد لله ضربنا مثالًا جيدًا للعالم وهذا ما جعلنا من دول قليلة التي لا شهدت موجة ثانية، ونعتقد أن التشديد على هذه الإجراءات والاستمرار عليها كافي خلال الفترة المقبلة”.

وبشأن عودة الجماهير، قال عبدالله عسيري: “الوزارة ليست المعنية بالقرار.. كتوصية هناك لجنة معنية من وزارة الصحة، وفي أكثر من 13 جهة بما فيها وزارة الرياضة، ولكن لم يحدث جديد في هذا الأمر حاليًّا”.

انطلاق الجولة التاسعة:

وانطلقت الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اليوم الاثنين، بـ4 مباريات، حيث فاز النصر على الباطن، وتجاوز الهلال عقبة القادسية، واكتسح التعاون فريق الشباب، فيما تعادل الاتحاد مع الرائد.

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