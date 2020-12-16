هل تلغي أمريكا احتفالات تنصيب جو بايدن؟

المواطن - متابعة

قالت اللجنة التي تخطط لحفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كاملاً هاريس إنهما سيؤديان اليمين القانونية يوم 20 يناير على درج مبنى الكونجرس، لكن احتفالات التنصيب ستكون افتراضية بشكل كبير بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19).

وذكرت اللجنة في بيان “سيؤدي الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس اليمين في مبنى الكابيتول خلال حفل تاريخي سيشمل بروتوكولات صحية وأمنية صارمة جدًا”.

وأضافت أن “الحضور في الحفل سيكون محدودًا للغاية وسيعاد تنظيم العرض الذي يليه”، وحثت الجمهور على تجنب الذهاب إلى واشنطن، بحسب العربية.

ويُنظم الحفل عادة على درج مبنى الكونغرس أمام متنزه ناشونال مول. وبالمناسبة يتدفق كل أربع سنوات مئات الآلاف من المتفرجين إلى العاصمة الأميركية لمتابعته.

وفي يناير 2017، وقعت أول مواجهة بين دونالد ترمب ووسائل الإعلام التي تحدثت عن حشد أصغر بلا منازع من ذاك الذي أتى لحضور تنصيب باراك أوباما في عام 2009.

لكن الحفل يقام هذا العام في ظل وباء كوفيد-19 الذي أودى بأكثر من 300 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وقالت لجنة تنصيب الرئيس إنها تعمل من أجل ضمان احترام “التقاليد الأميركية المقدسة والتذكير بها مع الحفاظ على سلامة الأميركيين ومنع انتشار كوفيد-19″.

وجرت الاستعانة بفريق من المحترفين لإنتاج الحدث و”اعتماد برنامج مبتكر يمنح الأميركيين الفرصة للمشاركة بأمان في حفل التنصيب”.

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