هل سيكون الفصل الدراسي الثاني بنظام التعليم عن بعد؟

أكد وزير التعليم، حمد آل الشيخ، أن ارتفاع متوسطات درجات طلاب المملكة في اختبارات التيمز لجميع المؤشرات الأربعة الرئيسة مقارنةً مع 2015؛ يعد منجزًا وطنيًّا، وسيتم مواصلة التطوير بدعم قيادتنا الرشيدة، وجهود زملائه المعلمين والمعلمات.
#فيديو |#وزير_التعليم خلال مقابلة مع قناة #العربية: ارتفاع متوسطات درجات طلاب المملكة فى #اختبارات_التيمز لجميع المؤشرات الأربعة الرئيسة مقارنةً مع ٢٠١٥؛ يعد منجزاً وطنياً، وسنواصل التطوير بدعم قيادتنا الرشيدة، وجهود زملائي المعلمين والمعلمات.
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— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) December 8, 2020
وأضاف خلال مقابلة مع قناة العربية، أنه ما زال أمام المملكة مسار وتغييرات واحتياج لعمليات تعديل أكثر في العملية التعليمية، موضحًا أن الدورة القادمة ستكون في 2023 وعادة الدول لا تحقق قفزات طويلة في تلك الدورات، بل يمكن أن تزيد من 10 إلى 15 مرحلة، وأنه يتم تحليل ذلك بفرق عمل مع معالجات مستمرة.
تابع وزير التعليم أن نتائج طلبة المملكة في اختبار TIMSS 2019 في الرياضيات والعلوم للصفين الرابع الابتدائي والثاني المتوسط، هي مؤشر دولي يتم تقييم كفاءة التعليم بناء عليها وتقارن النظام التعليمي لدينا مع الأنظمة التعليمية الأخرى، وهي لها علاقات بمؤشر رأس المال البشري لدى البنك الدولي؛ كونها تشير إلى تقدم مستوى النظام التعليمي وتحسن العمليات به وتقدم مستوى تنمية القدرات البشرية في الدول.
ولفت إلى أن التعليم جاهزة لكل السيناريوهات بالنسبة لمواصلة التعليم عن بعد أو غير ذلك في الفصل الدراسي الثاني، وسيتم الإعلان في الفترة المقبلة عن تلك التفاصيل.
5 مشاراكات
سعوديه🇸🇦
باءذن الله بيكون عن قرب في الفصل الثاني
غير معروف
انا اقول لابد من رجوع التعليم الحضوري فالتعليم عن قرب سلبياته اكثر من ايجابياته
محمد
بارك الله فيك انجزت اشياء لم احد انجزها من قبلك
وكل التطورات والتعديلات تصب في مصلحة الوطن.
وياليت ان جميع الدوائر الاخرى تنتهج التطوير بالمختصر. مثال بعض يطلب صور اثباتات وهي عندة بالحاسب. فانت اصبحت( رمز بتطوير التعليم) والجميع ينتظر التعديلات للافضل
ياسر
التعليم عن قرب في الفصل الدراسي الثاني بإذن الله…..
لا اتكلم الا من بعد دراسة ومتابعة الإحصائيات لكورونا.. ومتابعة لما قاله وزبر الصحة اما بخصوص وزبر التعليم فلايستطيع ان يصدر أي قرار… لان القرار يعتمد على الله بعد وزير الصحة وبحسب ماصدر في الفترة الأخيرة منه… وبعد وصول اللقاح.. يؤكد ماذكرت الدراسة عن قرب
غير معروف
التعليم عن قرب في الفصل الدراسي الثاني بإذن الله…..
لا اتكلم الا من بعد دراسة ومتابعة الإحصائيات لكورونا.. ومتابعة لما قاله وزبر الصحة اما بخصوص وزبر التعليم فلايستطيع ان يصدر أي قرار… لان القرار يعتمد على الله بعد وزير الصحة وبحسب ماصدر في الفترة الأخيرة منه… وبعد وصول اللقاح.. يؤكد ماذكرت الدراسة عن قرب