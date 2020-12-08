هل سيكون الفصل الدراسي الثاني بنظام التعليم عن بعد؟

المواطن - الرياض

أكد وزير التعليم، حمد آل الشيخ، أن ارتفاع متوسطات درجات طلاب المملكة في اختبارات التيمز لجميع المؤشرات الأربعة الرئيسة مقارنةً مع 2015؛ يعد منجزًا وطنيًّا، وسيتم مواصلة التطوير بدعم قيادتنا الرشيدة، وجهود زملائه المعلمين والمعلمات.

#فيديو |#وزير_التعليم خلال مقابلة مع قناة #العربية: ارتفاع متوسطات درجات طلاب المملكة فى #اختبارات_التيمز لجميع المؤشرات الأربعة الرئيسة مقارنةً مع ٢٠١٥؛ يعد منجزاً وطنياً، وسنواصل التطوير بدعم قيادتنا الرشيدة، وجهود زملائي المعلمين والمعلمات.

pic.twitter.com/UVh7c3pJsc — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) December 8, 2020

وأضاف خلال مقابلة مع قناة العربية، أنه ما زال أمام المملكة مسار وتغييرات واحتياج لعمليات تعديل أكثر في العملية التعليمية، موضحًا أن الدورة القادمة ستكون في 2023 وعادة الدول لا تحقق قفزات طويلة في تلك الدورات، بل يمكن أن تزيد من 10 إلى 15 مرحلة، وأنه يتم تحليل ذلك بفرق عمل مع معالجات مستمرة.

تابع وزير التعليم أن نتائج طلبة المملكة في اختبار TIMSS 2019 في الرياضيات والعلوم للصفين الرابع الابتدائي والثاني المتوسط، هي مؤشر دولي يتم تقييم كفاءة التعليم بناء عليها وتقارن النظام التعليمي لدينا مع الأنظمة التعليمية الأخرى، وهي لها علاقات بمؤشر رأس المال البشري لدى البنك الدولي؛ كونها تشير إلى تقدم مستوى النظام التعليمي وتحسن العمليات به وتقدم مستوى تنمية القدرات البشرية في الدول.

ولفت إلى أن التعليم جاهزة لكل السيناريوهات بالنسبة لمواصلة التعليم عن بعد أو غير ذلك في الفصل الدراسي الثاني، وسيتم الإعلان في الفترة المقبلة عن تلك التفاصيل.

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