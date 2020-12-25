هل يتأثر الاتحاد بغياب هنريكي في دوري محمد بن سلمان؟

المواطن - مروة نبيل

ظهر البرازيلي برونو هنريكي بمستوى مميز مع الاتحاد خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، لتعرب الجماهير عن قلقها من غيابه ضد الهلال.

هنريكي يتألق مع الاتحاد

ولعب برونو هنريكي دورًا بارزًا في ظهور الاتحاد بشكل مختلف هذا الموسم، وبات في التشكيلة الأساسية للمدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي، نظرًا لقوته البدنية ومهارته المميزة، وقدرته في صناعة اللعب بتمريراته الرائعة.

وشارك النجم البرازيلي في 8 مباريات مع الاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، نجح في تسجيل هدف وقدم تمريرة حاسمة، وقام بـ9 مراوغات ناجحة، وصنع 14 فرصة، ويملك 402 تمريرة ناجحة بدقة 85%، وذلك وفقًا لـ”دوري بلس”.

وأكدت تقارير صحافية أن هنريكي سيغيب عن مباراة الهلال ضد الاتحاد المرتقبة، بعدما وصل إلى البحرين، أمس الخميس، قادمًا من البرازيل، وتعذر قدومه إلى السعودية بعد إيقاف رحلات الطيران لمدة أسبوع.

الهلال والاتحاد في دوري محمد بن سلمان

ويحتضن ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض مباراة الهلال ضد الاتحاد، عند الساعة 7:50 مساء يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 نقطة، فيما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الخامس برصيد 14 نقطة، وبفارق الأهداف عن التعاون صاحب المركز الرابع.

شارك الخبر