هل يتعاقد باريس سان جيرمان مع أورييه ؟

المواطن - مروة نبيل

فتح نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الإيفواري سيرج أورييه الباب أمام أمكانية انضمامه إلى باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الفترة المقبلة.

أورييه يرحب بالعودة إلى باريس سان جيرمان

وقال الإيفواري سيرج أورييه: “باريس سان جيرمان أكثر نادٍ أحبه بين الفرق التي لعبت بصفوفها، لقد بدأت مشواري مع لانس، لكن من صنع شهرتي وشخصيتي وجعلني أكثر احترافية، هو بي إس جي”.

وأضاف خلال تصريحاته لشبكة “كانال بلس” الفرنسية: “باريس سان جيرمان هو أكثر مكان استمتعت بالتواجد فيه، عندما كنت صغيرًا وقبل انضمامي إلى صفوف لانس، كان سان جيرمان فريقي المفضل”.

وتابع: “لذا يمكن أن أعود يومًا ما إلى صفوف باريس سان جيرمان، ولن يزعجني ذلك، لأنه فريقي المفضل، لن أرفض أبدًا عرضًا منه، هذا مؤكد.. الآن أنا مرتبط بتعاقد مع توتنهام حتى صيف 2022، ربما كتبت صفحة مع باريس يومًا ما، لكن القصة لم تنته”.

واختتم المدافع الدولي تصريحاته قائلًا: “إذا سنحت الفرصة لاستكمال القصة مع باريس، لن أمانع، وإذا لم يحدث، فالأمور تسير على ما يرام معي في صفوف توتنهام”.

أنباء عن إقالة توخيل واقتراب بوكيتينو

وكانت تقارير صحافية قد أكدت أن إدارة النادي الباريسي قررت رسميًا بإقالة توخيل بعد الانتصار على ستراسبورج برباعية نظيفة، موضحة أن تصريحاته بعد المواجهة ربما لعبت دورًا في إقالته، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وجاءت تصريحاته سيرج أورييه بالتزامن مع اقتراب مدربه السابق في نادي توتنهام، ماوريسيو بوكيتينو من تولي مهمة تدريب باريس سان جيرمان، خلفًا للألماني توماس توخيل، المنتظر إقالته رسميًا خلال ساعات.

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