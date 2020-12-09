هل يتم خصم 3 نقاط من النصر؟!

المواطن - مروة نبيل

أصبح نادي النصر مهددًا بخصم نقاط من رصيده في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي، بسبب لاعبه السابق عبدالله آل سالم.

أزمة تُهدد النصر

وأكد مصدر خاص لـ”الرياضية”، أن إدارة نادي الفيحاء رفضت تأجيل أو تقسيط مبلغ ثلاثة ملايين و50 ألف ريال، يمثِّل قيمة الدفعة الأخيرة من انتقال عبد الله آل سالم إلى صفوف العالمي في الموسم قبل الماضي.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد منح لنادي النصر مهلة لمدة 30 يومًا من أجل سداد المبلغ، وتنتهي اليوم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتسعى إدارة العالمي برئاسة صفوان السويكت لإغلاق القضية خلال الساعات المقبلة، قبل فرض عقوبة ثانية عليه من قِبل لجنة الانضباط، تصل إلى خصم 3 نقاط من رصيده، أو المنع من التسجيل في حال امتنع للمرة الثانية، أو الهبوط إلى درجة أدنى في حال امتنع للمرة الثالثة.

أزمة عبدالله آل سالم مع العالمي

ورفع محامي عبد الله آل سالم قضية ضد العالمي لدى لجنة الانضباط، بعدما قام العالمي باستعارته في يناير 2019 لمدة 6 أشهر من الفيحاء، ثم تم شراء عقده في صيف العام ذاته، قبل أن يعتبر النادي اتفاقية شراء عقده من صفوف الفيحاء بـ3 ملايين ريال، غير ملزمة.

وحكمت لجنة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، لصالح الفيحاء ورفضت طلب النصر إسقاط حقه في تفعيل بند شراء عبد الله آل سالم، ومنحت اللاعب الحق في التوقيع لأي نادٍ في صفقة انتقال حر خلال يناير الماضي.

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