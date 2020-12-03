هل يجمع باريس سان جيرمان بين نيمار وميسي مجددًا؟

المواطن - مروة نبيل

أثار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار دا سيلفا الجدل حول إمكانية انتقال نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف فريقه خلال الفترة المقبلة.

نيمار يُلمح لإمكانية ضم ميسي

وفجر نيمار مفاجأة بعدما صرح قائلًا: “أكثر ما أريده هو الاستمتاع باللعب مجددًا مع ليونيل ميسي.. أنا على استعداد للتنازل عن مكاني بالفريق له.. لا مشكلة في ذلك”.

وتابع نجم باريس سان جيرمان خلال تصريحاته لشبكة ESPN الأمريكية: “أريد اللعب مع ميسي مرة أخرى، علينا أن نحاول لتحقيق ذلك في العام المقبل”.

وكان نيمار قد رحل عن برشلونة في 2017 في صفقة هي الأغلى بالتاريخ مقابل 222 مليون يورو، وكان قريبًا من العودة في صيف 2019، إلا أن مغالاة سان جيرمان المادية تسببت في فشل الصفقة.

وينتهي عقد نيمار مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، ويسعى النادي للتجديد معه، في الوقت الذي فجر ميسي مفاجأة قوية بالإعلان عن رغبته بمغادرة برشلونة، وذلك بعد الخسارة الثقيلة من بايرن ميونيخ بنتيجة 8/2 في دوري أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان ضد مانشستر يونايتد

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان ضيفًا على نظيره مانشستر يونايتد بالأمس على ملعب “أولد ترافورد”، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وفاز الفريق الفرنسي بنتيجة 3/1.

وشهدت المباراة تألقًا لافتًا من نيمار، حيث نجح في تسجيل ثنائية لفريقه في الدقيقتين 6 و91، فيما أحرز ماركينيوس هدفًا في الدقيقة 69، وسجل هدف مانشستر يونايتد الوحيد، ماركوس راشفورد عند الدقيقة 32.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الثامنة في بطولة دوري أبطال أوروبا، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 9 نقاط في المركز الثاني.

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