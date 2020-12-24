هل يجوز للمرأة التصدق بإرثها رغم وجود أبناء لها؟ الشثري يجيب

المواطن - الرياض

أوضح الشيخ سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، اليوم الخميس، حكم من أرادت التصدق بكامل إرثها بالرغم من وجود أبناء لها.

هل يجوز للمرأة التصدق بكامل إرثها بالرغم من وجود أبناء لها؟#يستفتونك مع الشيخ سعد بن ناصر الشثري#قناة_الرسالة pic.twitter.com/FpuFzFtYWI — قناة الرسالة (@alresalahnet) December 24, 2020

وقال الشيخ الشثري، في لقاءٍ له مع برنامج “يستفتونك” عبر قناة “الرسالة”، إنه لا حرج في أن يتصدق المسلم والمسلمة بأي مالٍ يملكه، ولكن الأفضل منحه للأبناء من باب النفقة عليهم.

وأضاف الشيخ سعد الشثري أن النفقة على النفس أو الأهل من الميراث أفضل بكثير مما عداها من أوجه الصدقة.

وتابع الشيخ سعد الشثري أن القرآن الكريم نص على تقديم ذوي القربى على غيرهم في النفقات والصدقة.

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