هل يرحل دوخة وأرناود عن الرائد ؟

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن حارس المرمى الجزائري عز الدين دوخة، والكاميروني أرناود دجوم في طريقهما إلى الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد.

ثنائي الرائد في الفترة الحرة

ودخل دوخة وأرناود في الفترة الحرة التي تسمح لهما بالتوقيع لأي نادٍ دون موافقة ناديهما الأصلي، ولم تتحدث إدارة الرائد معهما من أجل التجديد، وسط اهتمام أندية محلية وعربية بالحارس الجزائري، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

ومن المنتظر أن يبدأ مجلس إدارة نادي الرائد التحدث مع اللاعبَين خلال الأيام المقبلة، بالتنسيق مع المدير الفني البلجيكي بيسنيك هاسي، الذي سيقرِّر مصيرهما مع الفريق الأول لكرة القدم.

وكان النادي الريداوي قد جدَّد عقد عز الدين دوخة في بداية الموسم الجاري لمدة موسم واحد، في حين وقَّع أرناود مع الفريق الأول لكرة القدم عقدًا لمدة موسمين في يونيو 2018.

دوري محمد بن سلمان

ولعب الفريق الريداوي ضد الاتحاد، مساء أمس الاثنين، على إستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بالتعادل السلبي.

وارتفع رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى 14 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الفريق الريداوي إلى 11 نقطة في المركز العاشر.

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