هل يرحل كاريلي عن الاتحاد؟!

المواطن - مروة نبيل

ارتبط اسم المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي بأكثر من ناد، وذلك بعد ظهور الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل مميز هذا الموسم تحت قيادته.

كاريلي يتلقى أكثر من عرض

ولفتت صحيفة Terra البرازيلية، إلى أن المدرب البرازيلي كاريلي تلقى عروض كثيرة خلال الفترة الماضية من أندية إماراتية وقطرية، من أجل التعاقد معه، بعد النجاح الذي حققه مع الاتحاد مؤخرًا.

وأضافت: “يعيش كاريلي واحدة من أفضل فتراته التدريبية بعد نجاحه في قيادة الاتحاد لبر الأمان والبقاء في دوري المحترفين الموسم الماضي، وقيادة الفريق في الموسم الحالي للمسار الصحيح والتواجد في المربع الذهبي للبطولة الأغلى”.

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان

ورفع الاتحاد رصيده إلى 12 نقطة ليقتحم المربع الذهبي ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الأولى منذ عدة مواسم، وذلك بعد فوزه على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في الجولة الماضية.

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، مساء يوم غد الجمعة، على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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