هل يلحق فهد المولد بمواجهة الشباب؟

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن مشاركة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، فهد المولد، خلال مباراة الشباب المقبلة، أصبحت قليلة للغاية بسبب معاناته من الإصابة.

فهد المولد يغيب للإصابة

وأكد مصدر خاص داخل نادي الاتحاد لـ”كووورة”، أن مشاركة فهد المولد ضد الشباب “أمر مستبعد”، مشيرًا إلى تضاؤل فرص تواجده؛ نظرًا لعدم اكتمال شفائه حتى الآن.

وكان المولد قد تعرض لإصابة قوية مطلع الشهر الجاري خلال مباراة الاتحاد ضد الأهلي في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأثبتت الفحوصات معاناته من تمزق في العضلة الخلفية وحاجته لعلاج لمدة 3 أسابيع.

الاتحاد ضد الشباب:

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نظيره الشباب، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد 9 نقاط في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويلعب الآن مع الوحدة في إطار مواجهات الجولة السابعة، وتُشير النتيجة إلى تقدم العميد بهدف واحد.

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