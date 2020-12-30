هل ينضم لابا كودجو إلى الاتحاد ؟

المواطن - مروة نبيل

تسعى إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي لضم مهاجم العين الإماراتي، الإيفواري لابا كودجو لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

الاتحاد يفاوض لابا كودجو

وأكدت تقارير صحافية مؤخرًا، أن نادي الاتحاد دخل في مفاوضات جادة للتعاقد مع لابا كودجو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث قدم عرضًا تجاوز الـ6 ملايين دولار لحسم الصفقة سريعًا.

ويجد نادي الاتحاد منافسة قوية على صفقة المهاجم الإيفواري، حيث يُعد اللاعب هدفًا رئيسيًا للنادي الأهلي المصري قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، بجانب نادي بورتو البرتغالي الذي يسعى لضمه أيضًا.

وشدد عضو مجلس إدارة نادي العين الإماراتي، ماجد العويس أن لابا كودجو يمتلك 3 عروض رسمية، ولكن العرض الذي تقدم به نادي الاتحاد يُعتبر الأضخم من الناحية المادية، حيث وصل إلى 6.5 مليون دولار، وذلك وفقًا لتصريحاته لـ”صدى البلد”.

وتابع العويس تصريحاته قائلًا: “الأقرب هو بقاء اللاعب، والتجديد سيتم في شهر يناير القادم لمدة 3 سنوات على أن يتم زيادة راتبه السنوي، فنحن في حاجة شديدة إليه، خصوصًا في بطولة دوري أبطال آسيا”.

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان

وتطمح إدارة نادي الاتحاد لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة، لمواصلة تقديم أداء جيد، خاصة أن العميد ظهر بشكل مغاير في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة بعد تعادله إيجابيًّا ضد الهلال في الجولة الماضية، ويستعد لمواجهة الباطن.

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