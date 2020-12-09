هوية حكمي مباراتي الأهلي والنصر والشباب ضد الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

سيكون عشاق الكرة السعودية على موعد مع مباراتي الأهلي والنصر، والشباب ضد الاتحاد وهما أبرز مباراتين بالجولة الثامنة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسعت لجنة الحكام بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم لاختيار أفضل الحكام للمباراتين، وذلك تفاديًا للأخطاء التي اعترض عليها بعض الأندية في دوري المحترفين خلال الجولات الـ7 السابقة من عمر المسابقة.

الخضير حكمًا لمباراة الأهلي والنصر والهويش للقاء الاتحاد والشباب:

وستعطي لجنة الحكام مسؤولية إدارة مباراة الأهلي ضد النصر للحكم السعودي تركي الخضير، بينما سيدير الحكم المحلي محمد الهويش مباراة الشباب والاتحاد، وسيدير الحكم ماجد الشمراني مباراة الهلال والوحدة بالجولة الثامنة وفقًا لـ الزميلة “الجزيرة”.

اختيار الحكم السعودي لـ مباريات الهلال والنصر مجازفة !

وفي وقت سابق، وصف ممدوح المرداسي ،الحكم الدولي السابق، الاستعانة بالحكم السعودي في مباريات الهلال والنصر كحكم ساحة بـ المجازفة، مضيفًا أن الأمر قد يكون مصدر ضغط في حال شارك في إدارة أي مباراة فيها الهلال أو النصر طرفًا.

وتحدث المرداسي لـ إذاعة يو إف إم قائلًا: “أرى أنه ستكون مجازفة كبيرة إذا تم الاستعانة بالحكم السعودي لإدارة أي مباراة الهلال أو النصر طرفًا فيها، ويجب أن يُدير الحكم السعودي المباريات الأقل ضغطًا التي تكون بعيدة عن صراع الصدارة”.

وكان أداء بعض الحكام السعوديين تعرض لانتقادات قوية، مثل الحكم شكري الحنفوش الذي أدار مباراة النصر والشباب بالجولة الـ3 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كذلك أبدى جمهور النصر قلقه من الحكم محمد الحربي، الذي أدار مباراة النصر والاتفاق بالجولة السابعة من عمر دوري المحترفين.

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