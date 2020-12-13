المواطن - محمد سمعه

كشفت لجنة الحُكام بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن هوية حكم مباراة الهلال والوحدة اليوم الأحد في ختام منافسات الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيقود المباراة الحكم السعودي ماجد الشمراني وسيعاونه كل من عبدالرحيم الشمري ومفرح آل حسن، بينما سيكون سلطان المكيري حكمًا رابعًا وعبدالله الحربي حكم فيديو ومحمد العبكري مساعد لـ حكم الفيديو.

موعد مباراة الهلال والوحدة

وستنطلق مباراة الهلال ضد الوحدة اليوم على ملعب الملك فهد الدولي في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة على قناة KSA SPORTS 1 HD.

وكان الهلال انتصر يوم الاثنين الماضي على حساب نادي الرائد بهدف دون رد سجله المدافع علي البليهي في الجولة السابعة، أما نادي الوحدة فخسر من نادي الاتحاد بالجولة السابعة بنتيجة هدفين لهدف يوم الأحد الماضي.

الزعيم في الصدارة

ويحتل أزرق العاصمة المركز الأول في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد نادي الوحدة بالمركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد ست نقاط.

وقبل مباراة الهلال والوحدة، ألمح اللاعب الدولي سلمان الفرج، لاعب نادي الهلال، لاقترابه من تجديد عقده مع أزرق العاصمة، وذلك بعد أن نشر صورة عبر Story حسابه في موقع “الإنستجرام”.

ونشر الفرج صورة له بعد تجديد عقد زميله في الفريق عبدالله عطيف، حيث جاءت الصورة وهي محمولة بتعبير شخص ينتظر شيئًا بعين مُركزة وثاقبة.

وكان فهد بن نافل، رئيس الهلال، أكد في تصريح تلفزيوني بعد مباراة النصر في نهائي كأس الملك يوم 28 نوفمبر الماضي أن المفاوضات مع الفرج تسير بشكل جيد، بينما قال نجم الأزرق: إنه لم يُجدد عقده بصورة رسمية حتى الآن.

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