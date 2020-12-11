واشنطن: إيران تهدف لترويع المجتمع الدولي

المواطن - متابعة

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة: إن إيران لم تقدم أي مبرر تقني لحاجتها إلى التحرك بسرعة لتخصيب اليورانيوم في مستوى 20 في المائة لأي غرض سلمي.

وذكر بومبيو، في بيان، أن قرار مجلس صيانة الدستور في إيران بشأن رفع تخصيب اليورانيوم يهدف إلى ترويع المجتمع الدولي.

وأضاف: إيران عرقلت منذ ما يقرب من عامين جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل الأسئلة المتعلقة بالمواد والأنشطة النووية غير المعلنة المحتملة في إيران.

وتابع الوزير الأمريكي قائلًا: “هذا هو الذي دفع مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المطالبة في يونيو 2020 بأن تنفذ إيران اتفاقية الضمانات الخاصة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بشكل كامل، والالتزامات بموجب البروتوكول الإضافي”.

ونبه بومبيو إلى أن تقليص تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو التخصيب إلى مستوى 20 في المائة، يشكل تصعيدًا خطيرًا يقترب بإيران من القدرة على امتلاك سلاح نووي.

وحذر وزير الخارجية الأمريكي من قيام المجتمع الدولي بمكافأة ما وصفها بـ”حنكة النظام الخطيرة” بالتهدئة الاقتصادية.

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