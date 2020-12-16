وثائق تكشف أحقية النصر في الوصول لنهائي دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

لا تزال أزمة نادي النصر وفريق بيرسبوليس الإيراني مستمرة، حيث سبق وأن تقدمت إدارة العالمي باحتجاج ضد عدم أهلية مشاركة بعض من لاعبي الفريق الإيراني في نسخة دوري أبطال آسيا 2020.

وثائق تُظهر أحقية النصر في الصعود

ورغم أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رفض احتجاج العالمي، وأقر بصعود بيرسبوليس لمواجهة أولسان الكوري الجنوبي في المباراة النهائية، لكن الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل كشف اليوم الأربعاء وثائق مُدوية عبر حسابه في “تويتر” تُثبت أحقية أصفر العاصمة في الصعود لنهائي دوري أبطال آسيا على حساب فريق بيرسبوليس.

ما هي المخالفة التي ارتكبها بيرسبوليس ؟

وقال المريسل بأن بيرسبوليس تعاقد مع اللاعب علي شجاعي يوم 8 سبتمبر 2020، مشيرًا إلى أن هذا التاريخ هو اليوم الأخير في مهلة تقديم قوائم الأندية المشاركة في البطولة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وقبل الـ48 ساعة وهي المهلة الممنوحة للنادي من قبل الفيفا لسداد الديون قبل أن يُمنع من التعاقدات.

وواصل المريسل قائلًا بأن نادي بيرسبوليس وقع اتفاقية أخرى مع اللاعب شجاعي وألغى القديمة موضحًا أن العقد النهائي سيوقع مع اللاعب في 21 أكتوبر 2020.

وأشار المريسل إلى أن اتحاد القدم الإيراني وافق على تسجيل علي شجاعي رغم منع بيرسبوليس من تسجيل التعاقدات.

وتُشير الوثائق إلى أن شجاعي شارك للمرة الأولى مع بيرسبوليس ضد الدحيل القطري يوم 21 سبتمبر الماضي أي بعد أن تم إلغاء الاتفاقية الأولى بينه وبين النادي، وهذا يعني أن شجاعي شارك وهو ليس على ذمة بيرسبوليس بحسب الوثائق التي عرضها المريسل، حيث تُشير إلى أن اللاعب يحق له المشاركة مع بيرسبوليس بعد يوم 21 أكتوبر وليس 21 سبتمبر.

وطالب المريسل، مسؤولي اتحاد القدم السعودي ونادي النصر بالتحرك قبل نهائي دوري أبطال آسيا، المقرر إقامته يوم السبت المقبل.

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