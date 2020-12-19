وجبات ملوثة وأغذية فاسدة في مطعم بخميس مشيط!

المواطن - فهد القحطاني - خميس مشيط

رصدت “المواطن“، خلال زيارتها لأحد المطاعم بمحافظة خميس مشيط، قيام عمالة من الجالية الإفريقية تدير المكان، بتقديم العديد من الوجبات الملوثة للمواطنين من خلال استخدام مواد غذائية فاسدة ومخزنة في أرضيات وزوايا المطعم المتسخة.

كما رصدت وجود عدة مستودعات بعيدة عن الأنظار بالمطعم بداخلها ثلاجات لتخزين اللحوم تعج بالروائح الكريهة المنبعثة منها، وعدم وجود أي إجراءات احترازية بما يتعلق بالتعقيم والنظافة والتقيد بالملابس التي من شأنها الحد ومنع انتقال أي عدوى بفيروس كورونا.

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