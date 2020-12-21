وزارة الدفاع تدعو 458 متقدمًا ومتقدمة على وظائفها للمطابقة

المواطن - الرياض

دعت وزارة الدفاع عدد (458) (مواطنًا ومواطنة) مرشحين ومرشحات من قبل برنامج جدارة التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على وظائف وزارة الدفاع المعلن عنها خلال الفترة من1442/04/21هـ إلى 1442/04/30 هـ، لمراجعة الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية للقوات المسلحة بالرياض.

وقالت الوزارة إن مراجعة الرجال ستكون بمقر (الشؤون الإدارية للقوات المسلحة بالرياض)، والنساء بمقر (الإدارة النسوية بوزارة الدفاع)، وذلك لإجراء المقابلة الشخصية، ومطابقة المؤهل العلمي لهم ابتداءً من تاريخ (1442/05/21هـ) حسب الموعد (اليوم والتاريخ) المحدد لكل مرشح ومرشحة.

وأوضحت أنه في حال عدم المراجعة في الموعد المحدد سيتم الاستبعاد من الترشيح، وعلى أن يتم إحضار الوثائق التالية:

أصل الهوية الوطنية وصورة منها. أصل الشهادة العلمية وصورة منها. عدد (4) صور شخصية مقاس (4×6).

ولمعرفة أسماء المرشحين (هنا).

ولمعرفة أسماء المرشحات (هنا).

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