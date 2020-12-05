وزير الخارجية: الملك سلمان حريص على وحدة دول مجلس التعاون

المواطن - الرياض

أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، أن “الملك سلمان بن عبد العزيز حريص على تكامل ووحدة دول مجلس التعاون”.

وشدد الأمير فيصل بن فرحان على “التزام السعودية بتعزيز قوة مجلس التعاون وآلياته”.

وأشار إلى “تقدم في حل أزمة قطر”، موضحاً أن “السعودية تأمل في خلاصة نهائية مرضية لجميع الأطراف”.

وتابع: “نحن نسعى ونتقدم لحل الأزمة الخليجية ونأمل أن يحدث ذلك”، وفقاً لـ”العربية”.

وحول الشرق الأوسط، قال وزير الخارجية إن “إقامة دولة فلسطينية مستقلة السبيل الوحيد للتطبيع مع إسرائيل”.

وأكد وزير الخارجية، أمس الجمعة، أن السعودية تقدر جهود الكويت وأميركا من أجل تسوية الأزمة في الخليج.

وكان وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، قد تحدث قبلها، في بيان متلفز، عن إجراء مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية لحل أزمة مقاطعة قطر، وأضاف أن الأطراف أكدت حرصها على الوصول لاتفاق نهائي يحقق التضامن الدائم بين دولها.

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