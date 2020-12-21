وزير الداخلية السوداني يؤدي التحية العسكرية للمعلمين

المواطن - متابعة

أدى وزير الداخلية السوداني، رئيس اللجنة العليا لتأمين امتحانات الشهادة السودانية الفريق أول الطريفي إدريس دفع الله التحية العسكرية للمعلمين بكل ربوع السودان، مؤكدًا أن الإصلاح يبدأ بالتعليم والمعلم.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير صباح اليوم لوزارة التربية والتعليم للوقوف على المراحل النهائية لمخرجات امتحانات الشهادة السودانية.

ووجه الطريفي رسالة شكر للمعلمين مثمنًا الجهود العظيمة المبذولة، مشيرًا إلى الصعوبات التي واجهت هذا العام الدراسي وتم تجاوزها بتضافر الجهود، حيث بذلت وزارة الداخلية وقوات الشرطة والقوات النظامية الأخرى جهدًا مقدرًا في تأمين امتحانات الشهادة السودانية لهذا العام، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم منوها إلى أنه سيتم تقديم تقرير مفصل لمجلس الوزراء يعكس كل الجهود التي بذلت والشفافية التي تم بها تصحيح الامتحانات.

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