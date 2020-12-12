وزير الرياضة: السعودية جديرة باستضافة كأس آسيا

المواطن - محمد سمعه

قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة: إن السعودية جديرة باستضافة كأس أمم آسيا 2027، وذلك بعد أن ودع بعثة اتحاد القدم السعودي التي غادرت المملكة اليوم السبت، لتقديم ملف استضافة المملكة لـ كأس أمم آسيا بعد المقبلة.

عبدالعزيز الفيصل يُشيد بالملف لاستضافة البطولة:

وتحدث عبدالعزيز الفيصل قائلًا لـ القناة الرياضية السعودية: “المملكة جديرة باستضافة كأس أمم آسيا، ونحن قدمنا ملفًا نعتبره الأقوى والأفضل للاتحاد الآسيوي وإن شاء الله بطولة 2027 يكون استضافتها من نصيب المملكة”.

وأضاف عبدالعزيز الفيصل: “تواجد كبار المسؤولين في الرياضة مع نجوم سابقين في كرة القدم وأيضًا تواجد أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي الأسبق لكرة القدم، يعزز من قوة ومكانة وسمعة الكرة السعودية”.

وزير الرياضة يتحدث عن قوة الكرة السعودية بـ آسيا:

وتابع عبدالعزيز الفيصل: “لا يجب نسيان الدعم السخي من حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والقادم سيكون أفضل خاصة أن الكرة السعودية لها مكانة مرموقة في آسيا، وذلك بفضل الأندية السعودية وتتويجاتها إضافة لقوة المنتخبات السعودية”.

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