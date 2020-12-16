وزير الرياضة: نعد القارة بتنظيم نسخة استثنائية في 2034

المواطن - مروة نبيل

أعرب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن سعادته باستضافة الرياض لمنافسات دورة الألعاب الآسيوية 2034.

وزير الرياضة يعد بتنظيم نسخة استثنائية

وقال بعد فوز الرياض بتنظيم نسخة 2034: “أشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهم اللامحدود، فالدعم الذي نلقاه في القطاع الرياضي بشكل عام وما وجدناه من اهتمام ومتابعة لهذا الملف بشكل خاص هو أساس العمل والنجاح وتحقيق تطلعات القارة”.

وتابع وزير الرياضة قائلًا: “لدينا متسع من الوقت لاستضافة الكثير من الفعاليات، ودورة الألعاب الآسيوية في السعودية للمرة الأولى، ونعد قارة آسيا بتنظيم نسخة استثنائية وتجربة لا تُنسى لكل الدول”.

الرياض تُنظم دورة الألعاب الآسيوية 2034

وأُقيم اليوم اجتماع الجمعية العمومية الـ39 للمجلس الأولمبي الآسيوي، وتم التصويت لاختيار المدينة المستضيفة للدورة إلكترونيًا، حيث تُنظم الدوحة دورة الألعاب الآسيوية 2030، فيما تحتضن الرياض نسخة 2034.

وكان الوفد السعودي قد طالب بوقف التصويت بعد ظهور لقطات في شاشة العرض تظهر إمكانية تعرض عملية التصويت للتلاعب على المدينة المستضيفة لنسخة 2030، واستجاب الأولمبي الآسيوي للطب وسمح بدخول ممثل لغرفة التحكم بالتصويت.

شارك الخبر