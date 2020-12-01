وزير الرياضة يصل الحفل الختامي لـ سباق رماح للهجن

المواطن - مروة نبيل

وصل وزير الرياضة، رئيس الاتحاد الدولي للهجن، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل إلى مقر الحفل الختامي لمنافسات سباق رماح للهجن.

سمو وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، رئيس الاتحاد الدولي للهجن يصل لمقر الحفل الختامي لمنافسات #سباق_رماح_للهجن pic.twitter.com/vmYCiW0UwL — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 1, 2020

وزير الرياضة في الحفل الختامي

ونشر حساب القنوات الرياضية السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لوصول وزير الرياضة إلى حفل ختام سباق رماح للهجن، حيث تم عزف السلام الملكي فور تواجده بالحفل.

ويرعى الوزير وبحضور رئيس الاتحاد السعودي للهجن، الأمير فهد بن جلوي منافسات حفل ختام سباق رماح للهجن، الذي يُعد ثالث السباقات في روزنامة موسم 2020/ 2021، بعد سباق حائل والنعيرية، وذلك بمتابعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

سباق رماح للهجن

وتشهد الفترة الصباحية لليوم الختامي سباق “الماراثون بكار – حيل”، و”الماراثون قعدان – زمول”، وأشواط “رمز زمول مفتوح”، بينما تُجرى في الفترة المسائية أشواط “رمز زمول عام”.

على الجانب الآخر، حققت “شعلة” لعبد الله الحويطي أفضلية التوقيت في منافسات أمس لمسافة ثمانية كيلومترات “ثمانية أشواط حيل – زمول” بعد أن قطعت المسافة بزمن 12:48.331 دقيقة.

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