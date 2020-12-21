وزير الرياضة يهنئ الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي

المواطن - واس

حرص الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم على تهنئة ناديي الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي، وذلك بعد فوزهما بلقبي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية الإفريقية على الترتيب في العام الحالي.

وزير الرياضة يُقدم التهنئة خلال ترأسه اجتماع الاتحاد العربي

ووجه عبدالعزيز الفيصل تهنئته للناديين الأهلي ونهضة بركان، وذلك خلال ترأسه اجتماع الاتحاد العربي لكرة القدم في دورته الـ72 عبر تقنية الاتصال المرئي، متمنياً التوفيق لجميع الأندية العربية في مختلف بطولات عام 2021 القادم.

أهم ما تم مناقشته خلال الاجتماع

واستعرض الأمين العام للاتحاد العربي، الدكتور رجاءالله السلمي خلال الاجتماع التقارير المالية والإدارية وتقارير اللجنة المنظمة لمسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال وتقارير اللجان المعاونة واعتمادها، بالإضافة إلى اعتماد محضر الاجتماع السابق.

وأقر مجلس الإدارة إقامة مسابقات لكرة القدم الشاطئية وكرة قدم الصالات ولكرة القدم النسائية ضمن روزنامة مسابقات الاتحاد للعام القادم 2021, وإقامة مسابقة المنتخبات العربية لكرة القدم تحت 17 سنة خلال عام 2021 ، على أن تحدد اللجنة المنظمة المواعيد المناسبة لها, وتفويض اللجنة المنظمة لمسابقات الاتحاد مع الأمانة العامة بدراسة آلية تنفيذ وإقامة مسابقة كأس العرب للأندية في نسختها القادمة 2021.

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