وزير الصحة : أنصح الجميع بسرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا

المواطن - الرياض

حث وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، الجميع على التسجيل للحصول على لقاح كورونا للوقاية من الإصابة بمرض كوفيد 19.

وقال الربيعة عبر تويتر : للحصول على لقاح كورونا أطلقنا خدمة التسجيل عبر تطبيق صحتي.. أنصح الجميع بسرعة التسجيل لنحمي أنفسنا ومن نحب من الإصابة بهذا الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا ابتداءً من اليوم، وذلك لجميع المواطنين والمقيمين وذلك عبر تطبيق “صحتي”.

وأكدت الصحة مأمونية وفاعلية اللقاح نظراً لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

الفئات المستهدفة من لقاح كورونا

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