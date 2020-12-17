وزير الصحة : الجيش الأبيض ساهم في حماية السعودية من جائحة كورونا

المواطن - الرياض

جدد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة تحية الجيش الأبيض أبطال القطاع الصحي على دورهم وتفانيهم في العمل خلال جائحة كورونا مشيرًا إلى أن جهودهم ساهمت – بعد الله سبحانه وتعالى – في حماية السعودية من تداعيات الجائحة.

وقال الربيعة إن المملكة كانت ولا تزال من أكثر الدول أمانًا للسياحة خلال الجائحة، مشيرًا إلى أن ميزانية الصحة كانت مفتوحة خلال أزمة كورونا بهدف خدمة الإنسان والحفاظ على صحة وحياة المواطن والمقيم.

وكان وزير الصحة توفيق الربيعة تلقى اليوم الخميس الجرعة الأولى من لقاح كورونا وقال في تصريحات له إن اليوم بداية انفراج الأزمة، وأن هناك متابعة مباشرة ودقيقة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإطلاق عملية التطعيم، مشددًا على أن المملكة حريصة على توزيع لقاح كورونا بعدالة على المواطنين والمقيمين.

وتابع الربيعة : سيكون لدينا مراكز تطعيم في كل مناطق المملكة، متابعًا أنه يتم البحث عن لقاحات فيروس كورونا المضمونة والحاصلة على توثيق.

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