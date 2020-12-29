وزير الطاقة: الدولة داعمة للشركات الوطنية التي تنافس خارجيًّا

المواطن - الرياض

أكد وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن الدولة داعمة للشركات الوطنية التي تنافس خارجيًّا.

أضاف وزير الطاقة في تصريحات إلى قناة الإخبارية، مساء اليوم الثلاثاء، أن المملكة تحرص على أن تكون داعمة لكل الشركات السعودية في الخارج أو التي لها برامج في الخارج، متابعًا أن تلك الشركات تتعرض لمنافسة شديدة وبالتالي الدولة توفر كل إمكاناتها لتعزيز تنافسية تلك الشركات السعودية.

أوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان أنه كلما زاد انتشار هذه الشركات كلما كان أفضل للقطاع الاقتصادي للبلاد؛ لأنها تنمي قطاعات أخرى وتعزز مفهوم المحتوى المحلي، بالإضافة إلى أنها توفر فرص العمل.

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