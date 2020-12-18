وزير المالية: أزمة كورونا أثبتت أن رؤية 2030 مخطط ناجح للمستقبل 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

قال وزير المالية، محمد الجدعان، إن جائحة فيروس كورونا سرعت من مشاهدة آثار رؤية 2030 حيث تم تجربة واختبار كثير من جوانبها هذا العام، وقد أثبتت أنها خارطة طريق ومخطط ناجح لقيادة الاقتصاد فيما بعد حقبة كوفيد-19.

وأشار الجدعان في حوار مع وكالة أنباء شينخوا، إلى ركيزتين أساسيتين في نجاح رؤية 2030 وهما: الاستثمار في البنية التحتية للمملكة والاقتصاد الرقمي، متابعًا أنهما كانا من العوامل الرئيسية التي مكنت السعودية من مواجهة تحديات الوباء بنجاح.

وأضاف: تمت تجربة واختبار رؤية 2030 هذا العام وأثبتت أنها مخطط ناجح لقيادة الاقتصاد العالمي بعد فترة كوفيد-19، مؤكدًا على أن الحكومة ستواصل الاستثمار في المشاريع الضخمة لضمان التنويع الناجح للاقتصاد السعودي.

وتحدث الجدعان عن أبرز ملامح الأداء الاقتصادي السعودي هذا العام، قائلًا إن هناك تحولًا كبيرًا في التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية في المملكة، ومتابعًا أن الاقتصاد الرقمي هو أحد الركائز الأساسية التي تبني عليها المملكة اقتصادًا متنوعًا بالكامل.

وأضاف: تمكننا من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية بأن نطور من الخدمات الحكومية الرقمية في مجال الصحة والتعليم والتجارة خلال فترة الإغلاق وما بعدها.

تعاون سعودي صيني في تطوير المجالات الرقمية

ولفت وزير المالية إلى تعاون السعودية والصين في تطوير المجالات التكنولوجية والرقمية بقوله: نحن سعداء بمشاركة الشركات الصينية في تطوير وتوسيع خدماتها في المملكة في مجالات مثل شبكات الجيل الخامس 5G، ونتطلع إلى توسيع علاقاتنا من خلال بناء اقتصاد رقمي بشكل أكبر.

واختتم الجدعان حواره قائلًا: نرحب بشدة بمساهمة الشركات الصينية في تحقيق برامج رؤية 2030.

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