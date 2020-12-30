وزير المالية: الموافقة على تنظيم هيئة العقارات يعزز دورها التنموي والاقتصادي

المواطن - واس

رفع وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهد الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة.

وقال: “إنّ موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة سيمكّنها من المضي قدما نحو تحقيق أهدافها الإستراتيجية نحو حماية عقارات الدولة وتعظيم دورها التنموي والاقتصادي والرفع من كفاءتها الإنتاجية”.

وأشار معاليه إلى أن التنظيم يؤطر الأدوار التنظيمية والتنفيذية لهيئة عقارات الدولة من خلال إنفاذ إطار تنظمي متكامل وشفاف وتحقيق حوكمة فاعلة وموثوقة واعتماد الشفافية وكفاءة الإنفاق في منظومة عقارات الدولة، لرفع إسهام القطاع العقاري الحكومي في الناتج المحلي ورفد الاقتصاد الوطني وفق رؤية المملكة 2030 والمضي قدما نحو آفاق واعدة للتنمية العقارية والاقتصادية.

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