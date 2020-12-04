فيديو.. وزير خارجية الكويت: أطراف الأزمة الخليجية أكدوا حرصهم على الوصول لاتفاق نهائي

المواطن - كونا

أعلن وزير الخارجية الكويتي وزير الإعلام بالوكالة، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، استمرار الجهود الكويتية – الأمريكية لحل الأزمة الخليجية.

فيديو | بيان وزير الخارجية الكويتي حول آخر المستجدات في الخليج#الإخبارية pic.twitter.com/O6Uh2q2GfC — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 4, 2020

وقال الصباح في بيان نقلته وكالة كونا إنه في إطار جهود المصالحة التي سبق أن قادها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، واستمرارًا للجهود التي يبذلها حاليًا صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، أمير دولة الكويت، والرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لحل الأزمة الخليجية، فقد جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية أكد فيها كافة الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم.

وفي هذا الإطار نعرب عن التقدير للسيد جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، على الجهود القيمة التي بذلها مؤخرًا في هذا الصدد.

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