وزير خارجية اليمن: المعطيات تشير لتورط الحوثي في الهجوم على مطار عدن

المواطن - واس

أوضح وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك, أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن استهداف الحكومة في مطار عدن الدولي هو فعل إجرامي وإرهابي نفذته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

ودعا ابن مبارك في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية ( سبأ ) المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى إدانة هذا العمل الإرهابي بلغة واضحة وبدون مواربة.

وأشار وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني إلى أن أعضاء الحكومة أصبحوا أكثر إصراراً وأشد عزيمة على مواصلة إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة اليمنية.

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