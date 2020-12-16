وسيلة بسيطة ورخيصة لتعقيم الغرف وتحمي من فيروس كورونا 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

قال العلماء إن مصابيح الـ LED التي تطلق الضوء فوق البنفسجي قد تقتل فيروس كورونا ويمكن استخدامها أيضًا لتعقيم الغرف.

وأثبتت دراسات سابقة أن الأشعة فوق البنفسجية تقتل فيروسات كورونا بما في ذلك الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 لكن هذه أول دراسة من نوعها تظهر أن الأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من مصابيح LED نفسها فعالة أيضًا بنفس القدر.

وتتطلب مصابيح LED القليل جدًا من الطاقة وهي تتميز بالسطوع وباتت شائعة في الاستخدام وبديلًا للمصابيح القديمة.

وبحسب القائم على الدراسة، البروفيسور هداس ماماني، فإن المصابيح يمكن أن توفر طرقًا سهلة وسريعة ورخيصة للتطهير، مضيفًا: يبحث العالم بأسره حاليًا عن حلول فعالة للتطهير من فيروس كورونا.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فإن الخبراء يواجهون مشكلات في تطهير الحافلات أو القطارات أو الصالات الرياضية أو الطائرات وذلك لأنهم يضطرون إلى استخدام الرش الكيميائي وهو ما يتطلب قوى عاملة ووقتًا طويلًا.

أما في حالة تركيب أنظمة التطهير التي تعتمد على مصابيح LED فإن التعقيم سيكون أسهل بكثير وأأمن أيضًا.

ونظر الباحثون في مدى فعالية استخدام موجتين من الضوء في قتل سارس-كوف-2 المسبب لوباء فيروس كورونا الحالي، ووجدوا أن 265 نانومترًا من الموجات الضوئية كانت الكمية الأكثر فاعلية في قتل الفيروس، وكذلك المصابيح التي يبلغ طولها الموجي 285 نانومتر وهي الأكثر توفرًا في الأسواق، حيث تمكنت من القضاء على 99.9% من جميع مسببات الأمراض الفيروسية في 30 ثانية وفقًا للدراسة المنشورة في مجلة الكيمياء والبيولوجيا الضوئية Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology.

ويأمل الباحثون أن النتائج ستحفز بعض الصناعات على دمج مصابيح LED للأشعة فوق البنفسجية في منتجاتها مثل إضافتها في المكيفات والمكانس وأنظمة المياه لتطهيرها.

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